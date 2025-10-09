AMOEBA : Amoéba : un 1er semestre 2025 marqué par de nombreuses avancées déterminantes avant le lancement commercial de sa solution de biocontrôle en 2026

De nouvelles étapes cruciales franchies dans le biocontrôle en vue de la commercialisation prochaine d'AXPERA, avec l'approbation définitive de la substance active par la Commission européenne et la signature d'un accord de distribution stratégique avec Koppert ;

Une accélération du développement de l'activité cosmétique, avec la conclusion d'un accord avec Metron Technology visant à faciliter l'homologation et la distribution de son ingrédient sur le marché chinois ;

Une structure financière renforcée et un horizon de trésorerie étendu, suite au succès de l'augmentation de capital de 14 M€ (dont 5 M€ par compensation de créance) réalisée en juillet 2025.

Chassieu (France), le 9 octobre 2025 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes , annonce ses résultats du 1 er semestre 2025 [1] et fait un point d'étape sur l'avancement de ses différents développements en cours.

Un 1 er semestre marqué par des avancées déterminantes avant le lancement commercial d'AXPERA

Après avoir opéré un pivot stratégique majeur en 2024 vers un modèle industriel et commercial, Amoéba a enregistré de nombreux succès au cours du premier semestre 2025, tant dans le domaine du biocontrôle que dans celui de la cosmétique.

La substance active de biocontrôle a en effet franchi deux jalons cruciaux ouvrant la voie à sa commercialisation dès 2026 :

D'un point de vue commercial , Amoéba a signé en juin 2025 [2] un accord majeur de distribution avec Koppert, leader mondial de la protection biologique des cultures et de la pollinisation. Pour mémoire, l'accord accorde à Koppert les droits de distribution exclusifs pendant cinq ans pour ce produit de biocontrôle, destiné aux vignes et aux cultures maraîchères en serre et en plein champ dans 18 pays européens ainsi qu'aux États-Unis ;

, Amoéba a signé en juin 2025 [2] un accord majeur de distribution avec Koppert, leader mondial de la protection biologique des cultures et de la pollinisation. Pour mémoire, l'accord accorde à Koppert les droits de distribution exclusifs pendant cinq ans pour ce produit de biocontrôle, destiné aux vignes et aux cultures maraîchères en serre et en plein champ dans 18 pays européens ainsi qu'aux États-Unis ; D'un point de vue réglementaire , la substance active de biocontrôle a reçu l'approbation finale de la Commission européenne en juin 2025 [3] , à la suite du rapport d'évaluation définitif de l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) confirmant son efficacité fongicide ainsi que son profil à faible risque pour la santé humaine et l'environnement. Les résultats des demandes d'autorisations de mise sur le marché de la solution AXPERA dans les 9 pays européens ciblés sont attendus au plus tard début 2026.

En parallèle, la solution AXPERA a obtenu en avril 2025 [4] une autorisation d'urgence de mise sur le marché en France de 120 jours afin de lutter contre le mildiou de la vigne. Ces essais, réalisés entre mi-avril et mi-août, ont donné lieu à de très bons retours de la part des viticulteurs, qui ont confirmé l'efficacité sur le terrain d'AXPERA associé à une réduction de l'usage du cuivre dans la lutte contre le mildiou [5] .

Amoéba a également franchi une nouvelle étape clé dans le développement de son activité cosmétique , avec la signature en juillet 2025 [6] d'un accord avec Metron Technology, filiale du groupe chinois Oriental Beauty Valley (OBV). Cet accord prévoit l'accompagnement du groupe OBV jusqu'à l'homologation de l'ingrédient cosmétique d'Amoéba en Chine ainsi que la priorité de distribution accordée à Metron Technology pour assurer la commercialisation de l'ingrédient cosmétique d'Amoéba sur le territoire chinois, une fois l'homologation obtenue.

Pour mémoire, l'ingrédient cosmétique est inscrit sur la liste des produits INCI, qui permet une commercialisation sans autre forme d'homologation dans le monde entier à l'exception de la Chine. Cet ingrédient a par ailleurs obtenu le label COSMOS certifiant que les ingrédients utilisés sont d'origine naturelle et respectueux de l'environnement.

Enfin, Amoéba s'appuiera sur toute l'expertise de sa nouvelle administratrice Charlotte Franceries (ancienne membre du top management de L'Oréal) pour accompagner le développement de son ingrédient cosmétique dans les conditions les plus favorables.

Résultats semestriels

AMOEBA S1 2024 S1 2025 Variation Compte de résultat consolidé K€ K€ K€ Chiffre d'affaires - - Subventions 248 329 +81 Frais de déploiement industriel (525) (674) -149 Frais de recherche et développement (778) (666) +112 Frais généraux et administratifs (1 491) (1 718) -228 Marketing et Ventes (136) (352) -217 Résultat opérationnel courant (2 683) (3 083) -400 Autres produits et charges - - - Résultat opérationnel (2 683) (3 083) -400 Résultat financier (441) (814) -373 Résultat net (3 125) (3 897) -772

Le résultat opérationnel ressort à -3 083 k€ sur le 1 er semestre 2025, en baisse de 400 k€ par rapport au 1 er semestre 2024. Cette variation s'explique par :

Les frais de déploiement industriel en progression sur le semestre (+149 k€), en lien avec l'augmentation des capacités de production du site de Chassieu afin de soutenir le lancement commercial de sa solution de biocontrôle AXPERA ;

en progression sur le semestre (+149 k€), en lien avec l'augmentation des capacités de production du site de Chassieu afin de soutenir le lancement commercial de sa solution de biocontrôle AXPERA ; Les dépenses de recherche et développement en diminution de -112 k€ (-14%) sur le semestre, en raison de reclassement de charges d'amortissement vers les frais généraux. Compte tenu du niveau de maturité des différentes solutions, qu'elles soient déjà développées ou encore en cours de développement, le niveau actuel de dépenses demeure en cohérence avec la poursuite des travaux de recherche et d'innovation menés par la plateforme de développement d'Amoéba ;

en diminution de -112 k€ (-14%) sur le semestre, en raison de reclassement de charges d'amortissement vers les frais généraux. Compte tenu du niveau de maturité des différentes solutions, qu'elles soient déjà développées ou encore en cours de développement, le niveau actuel de dépenses demeure en cohérence avec la poursuite des travaux de recherche et d'innovation menés par la plateforme de développement d'Amoéba ; Les frais généraux et administratifs en progression de +228 k€ (+15%), en raison à la fois de reclassement d'amortissements de R&D vers les frais généraux et des charges sociales sur le programme d'actions gratuites arrivé à échéance en mai 2024 ;

en progression de +228 k€ (+15%), en raison à la fois de reclassement d'amortissements de R&D vers les frais généraux et des charges sociales sur le programme d'actions gratuites arrivé à échéance en mai 2024 ; Les frais de marketing et ventes en hausse de +217 k€, en totale cohérence avec la préparation du lancement commercial de la solution de biocontrôle en 2026, intégrant notamment des dépenses ponctuelles liées à la mise en œuvre des accords commerciaux et aux frais légaux associés.

Le résultat opérationnel s'établit à -3 083 k€, contre -2 683 k€ au premier semestre 2024 (-400 k€), en ligne avec la feuille de route établie par la Société. Après une année de transition, les dépenses de la Société demeurent inférieures à leur niveau au 30 juin 2023 (-3 882 k€) dans un contexte pourtant marqué par un niveau d'activité soutenu (autorisations réglementaires, préparation du lancement commercial de la solution de biocontrôle…), ce qui démontre la bonne maîtrise budgétaire d'Amoéba.

Après la prise en compte du résultat financier (qui s'établi à -814 k€, en hausse à la suite de l'augmentation des tirages réalisés sur l'emprunt obligataire), principalement constitué des charges d'intérêts non décaissées liées aux emprunts obligataires et aux dettes liées aux contrat de location, le résultat net semestriel ressort à -3 897 k€ (vs -3 125 k€ au S1 2024).

Un horizon de trésorerie étendu

La trésorerie de la Société au 30 juin 2025 s'élève à 742 k€ contre 459 k€ au 31 décembre 2024.

Les besoins de trésorerie liés à l'exploitation (-2 652 k€) et aux investissements (-900 k€) ont été plus que compensés par les financements émis au cours du semestre (+3 887 k€), principalement composés de l'encaissement de nouvelles tranches de l'emprunt obligataire non convertible.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres de la Société s'élèvent à -14 269 k€ contre -10 410 k€ au 31 décembre 2024. L'endettement financier de la Société s'élève à 16 765 k€ (12 065 k€ au 31 décembre 2024). Il est constitué de dettes liées aux obligations locatives (405 k€), de l'avance remboursable BPI perçue dans le cadre du contrat USIBIAM à Cavaillon (594 k€) ainsi que de l'emprunt obligataire pour 15 766 k€.

Cette structure financière a été considérablement renforcée en juillet 2025, grâce au succès de l'augmentation de capital de 14 M€ (dont 9 M€ en numéraire, avant les frais liés à l'opération, et 5 M€ par voie de compensation de créance). Au 30 septembre 2025, le niveau de trésorerie s'établit à 6,9 M€.

Les comptes clos au 30 juin 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration selon le principe de continuité d'exploitation au vu des prévisions d'activité et de trésorerie à 12 mois , soit jusqu'au 30 juin 2026, compte tenu :

de la situation de trésorerie nette disponible au 30 juin 2025 et de l'augmentation de capital réalisée en juillet 2025,

des projections de dépenses estimées pour poursuivre la stratégie du Groupe,

de l'engagement de la part de la société Nice & Green de ne pas solliciter le remboursement des obligations simples en circulation sur les douze mois qui suivent l'augmentation de capital,

et plus largement, la société bénéficie de l'engagement de soutien financier concernant les dépenses opérationnelles par l'actionnaire Nice & Green jusqu'au 30 juin 2026.

Perspectives

La fin de l'année 2025 s'annonce encore très riche pour Amoéba. La Société concentrera ses efforts sur les priorités suivantes :

La préparation active du lancement commercial de la solution de biocontrôle AXPERA avec Koppert en Europe et aux Etats-Unis, sur la vigne et les cultures légumières, prévu en 2026 ;

de la solution de biocontrôle AXPERA avec Koppert en Europe et aux Etats-Unis, sur la vigne et les cultures légumières, prévu en 2026 ; La valorisation du potentiel de sa solution de biocontrôle , en poursuivant les discussions engagées avec Koppert et d'autres acteurs à propos des cultures (céréales, pomme de terre, arboriculture, bananes...) et/ou zones géographiques non couvertes par l'accord signé en juin 2025 ainsi que le co-développement de nouvelles solutions de biocontrôle ;

, en poursuivant les discussions engagées avec Koppert et d'autres acteurs à propos des cultures (céréales, pomme de terre, arboriculture, bananes...) et/ou zones géographiques non couvertes par l'accord signé en juin 2025 ainsi que le co-développement de nouvelles solutions de biocontrôle ; L'obtention des autorisations de mise sur le marché d'AXPERA , attendue pour le début de l'année 2026 au plus tard dans les neuf pays européens ciblés. La décision de l'US EPA (Agence américaine de protection de l'environnement) concernant la demande d'autorisation fédérale de mise sur le marché aux États-Unis de son produit AXPERA, décalée pour des raisons indépendantes d'Amoéba, est attendue au 1 er trimestre 2026 ;

, attendue pour le début de l'année 2026 au plus tard dans les neuf pays européens ciblés. La décision de l'US EPA (Agence américaine de protection de l'environnement) concernant la demande d'autorisation fédérale de mise sur le marché aux États-Unis de son produit AXPERA, décalée pour des raisons indépendantes d'Amoéba, est attendue au 1 trimestre 2026 ; Pour l'application cosmétique : définition de la stratégie de commercialisation de son ingrédient suite aux très bons résultats des tests in vitro et in vivo, structuration de l'offre et mise en œuvre de la procédure d'homologation en Chine, en partenariat avec Metron Technology.

En parallèle, Amoéba prépare une solution innovante de biofertilisant , afin d'adresser un segment de marché supplémentaire. Cette nouvelle solution permettrait à la fois de générer des revenus additionnels, mais aussi d'améliorer la rentabilité globale de la société, grâce à un procédé de production largement partagé avec celui du biocontrôle.

Benoît VILLERS, Président du Conseil d'administration d'Amoéba, déclare : « Nous avons vécu un semestre très riche et déterminant pour l'avenir d'Amoéba, qui confirme la pertinence du pivot stratégique réalisé depuis deux ans. Les différentes étapes franchies par notre solution de biocontrôle nous permettent désormais de lancer sa commercialisation dès 2026 et nous sommes heureux de l'intérêt suscité par notre ingrédient cosmétique, en France comme à l'international. Enfin, le succès de l'augmentation de capital réalisé au mois de juillet nous permet d'aborder sereinement les mois à venir et je tiens encore à remercier l'ensemble de nos partenaires et actionnaires. »

Jean-François DOUCET, Directeur général d'Amoéba, déclare : « Ces derniers mois, Amoéba a franchi des étapes décisives qui nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Grâce à l'engagement exceptionnel de nos équipes, que je tiens encore à saluer, nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais de transformer Amoéba en une société pleinement commerciale. Nous concentrons désormais nos efforts sur la préparation du lancement d'AXPERA avec notre partenaire Koppert, tout en poursuivant nos avancées dans la cosmétique et le développement de nouveaux projets, notamment notre biofertilisant. Nous sommes impatients de mettre nos solutions innovantes et respectueuses de l'environnement à disposition du marché. »

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société capable d'exploiter à l'échelle industrielle tout le potentiel de l'amibe Willaertia et de la cultiver dans des volumes suffisants afin de proposer des solutions biologiques constituant une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et déposé les dossiers d'homologation en Europe et aux Etats-Unis. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. Les homologations du produit sont attendues dans les prochains mois.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com.

