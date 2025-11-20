 Aller au contenu principal
AMOEBA : Amoéba organise une visioconférence ouverte à tous le lundi 1er décembre 2025 à 18h
20/11/2025 à 18:00

Chassieu (France), le 20 novembre 2025 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce l'organisation d'une visioconférence ouverte à tous les investisseurs, le lundi 1 er décembre 2025 à 18h.

Benoît VILLERS et Jean-François DOUCET, respectivement Président du Conseil d'administration et Directeur général d'Amoéba, reviendront sur les avancées majeures d'Amoéba obtenues durant les derniers mois, tant sur le plan réglementaire (approbation de la substance active de biocontrôle en Europe et autorisation de mise sur le marché obtenue pour AXPERA aux États-Unis) que commercial (signatures d'un accord avec Koppert et Metron Technology, ainsi que d'un protocole d'accord avec Syngenta portant sur les céréales et les cultures de plein champ, en Europe et au Royaume-Uni [1] ), et présenteront la stratégie de la société pour 2026 . Ils répondront également aux questions des investisseurs dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées.

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence du 1 er décembre 2025 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses.
Vous pouvez dès à présent transmettre vos questions à amoeba@actus.fr

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société capable d'exploiter à l'échelle industrielle tout le potentiel de l'amibe Willaertia et de la cultiver dans des volumes suffisants afin de proposer des solutions biologiques constituant une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et les démarches réglementaires nécessaires sont en cours dans plusieurs pays d'Europe. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. Les homologations du produit sont attendues dans les prochains mois.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com

Contacts :

Amoéba ACTUS finance & communication Droit Devant
Directeur Général
Jean-François DOUCET 04 26 69 16 00
jf.doucet@amoeba-
nature.com 		Relations investisseurs
Pierre JACQUEMIN- GUILLAUME
01 53 67 36 79
amoeba@actus.fr 		Relations presse
financière
Serena BONI
04 72 18 04 92
sboni@actus.fr 		Relations presse métier et
grand public
Laëtitia PINTO
07 64 83 39 85
pinto@droitdevant.fr

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à Amoéba qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Amoéba, cependant, ne donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le Document Universel d'Enregistrement d'Amoéba déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025 sous le numéro D.25-0281 et disponible sur le site Internet d'Amoéba ( www.amoeba-nature.com ) . Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Amoéba ou qu'Amoéba ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Amoéba diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Voir le communiqué de presse du 18 novembre 2025 .


