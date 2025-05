AMOEBA : Amoéba obtient une dérogation exceptionnelle aux Pays-Bas pour son produit de biocontrôle AXPERA pour des essais à grande échelle en serre

Communiqué de presse

Le marché néerlandais de la culture sous serre est l'un des plus avancés et exigeants d'Europe.

Amoéba y obtient une autorisation exceptionnelle pour utiliser AXPERA sur plusieurs cultures, incluant la possibilité de consommer des récoltes.

Chassieu (France), le 6 mai 2025 – 8h - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce avoir reçu une autorisation d'expérimentation à grande échelle aux Pays-Bas pour son produit de biocontrôle AXPERA . Ce permis a été accordé par le College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB), l'autorité néerlandaise compétente en matière de protection des cultures, et il permet que les fruits et légumes produits dans le cadre de permis soient consommés.

Un marché clé pour Amoéba

Les Pays-Bas figurent parmi les leaders mondiaux de la culture sous serre, avec un savoir-faire reconnu et une forte exigence en matière de durabilité et d'efficacité agronomique. Ce marché stratégique représente une vitrine idéale pour démontrer la valeur ajoutée d'AXPERA, un fongicide de biocontrôle innovant ciblant notamment l'oïdium et le mildiou.

? Le marché néerlandais de la culture sous serre : un levier stratégique pour Amoéba

Leader européen de l'horticulture sous serre : les Pays-Bas comptent plus de 10 000 hectares de cultures protégées, principalement de tomates, concombres, fraises et fleurs coupées.

: les Pays-Bas comptent plus de 10 000 hectares de cultures protégées, principalement de tomates, concombres, fraises et fleurs coupées. Production intensive et continue : contrairement aux cultures de plein champ, les cultures sous serre sont exploitées toute l'année, permettant des cycles de production réguliers.

: contrairement aux cultures de plein champ, les cultures sous serre sont exploitées toute l'année, permettant des cycles de production réguliers. Forte valeur ajoutée : il s'agit de cultures à haute valeur économique, destinées au marché local comme à l'exportation.

: il s'agit de cultures à haute valeur économique, destinées au marché local comme à l'exportation. Exigence environnementale élevée : les producteurs néerlandais sont à la pointe des pratiques agricoles durables et attentifs aux innovations réduisant l'usage des produits phytosanitaires conventionnels.

: les producteurs néerlandais sont à la pointe des pratiques agricoles durables et attentifs aux innovations réduisant l'usage des produits phytosanitaires conventionnels. Marché structurant : les solutions validées localement bénéficient souvent d'une adoption rapide dans le reste de l'Europe.

Des essais grandeur nature avec dérogation exceptionnelle

Le CTGB a autorisé l'utilisation d'AXPERA contre l'oïdium et le mildiou sur plusieurs cultures majeures sous serre : la tomate, le concombre, la fraise, ainsi que le rosier et le gerbera.

Contrairement à la pratique habituelle qui impose la destruction des récoltes issues d'essais avec des produits non encore homologués, le CTGB a accordé une dérogation exceptionnelle . Considérant le profil à faible risque d'AXPERA, l'autorité néerlandaise autorise la consommation des fruits et légumes récoltés dans le cadre de ces essais.

Un levier stratégique pour la future commercialisation

Ce programme d'essais à grande échelle permettra à Amoéba de :

Valider l'efficacité du produit dans des conditions commerciales réelles ;

Intégrer AXPERA dans des itinéraires techniques variés de culture sous serre pratiqués aux Pays-Bas ;

Renforcer sa visibilité et sa crédibilité auprès des producteurs néerlandais.

Ce permis pourrait également bénéficier au potentiel futur partenaire d'Amoéba, Koppert , leader mondial des solutions de biocontrôle basé aux Pays-Bas, qui pourra poursuivre les essais dans les conditions réelles du marché et accélérer l'implantation commerciale. Koppert est très intéressé par la perspective d'un démarrage rapide sur ce marché hautement stratégique, une fois que l'accord en cours de discussion aura été signé.

« Mi-avril, Amoéba a reçu du Ministère français de l'agriculture, l'autorisation de mise sur le marché d'urgence de son produit de biocontrôle AXPERA pour le traitement du mildiou de la vigne. Cette nouvelle autorisation exceptionnelle accordée par le CTGB représente bien plus qu'une étape réglementaire. C'est une reconnaissance par les Autorités de la sécurité de notre produit et une opportunité majeure d'entrer dans l'un des marchés les plus avancés d'Europe pour les cultures sous serres. Cette nouvelle avancée nous rapproche concrètement de notre ambition : fournir aux agriculteurs des alternatives durables aux pesticides conventionnels », déclare Jean-François DOUCET, Directeur Général d'Amoéba.

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société capable d'exploiter à l'échelle industrielle tout le potentiel de l'amibe Willaertia et de la cultiver dans des volumes suffisants afin de proposer des solutions biologiques constituant une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et déposé les dossiers d'homologation en Europe et aux Etats-Unis. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. Les homologations du produit sont attendues dans les prochains mois.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com .

