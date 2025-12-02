Amneal progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis d'un inhalateur générique pour l'asthme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmentent de 1,2 % à 12,45 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que la FDA américaine a approuvé sa version générique d'un médicament très utilisé contre l'asthme , le sulfate d'albutérol en aérosol pour inhalation
** L'approbation intervient après que la FDA a autorisé la version générique de la société de l'inhalateur QVAR de Teva
TEVA.TA pour l'asthme - AMRX
** La société déclare que les deux approbations marquent un progrès sur le marché complexe des médicaments respiratoires
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 55 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer