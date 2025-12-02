Amneal progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis d'un inhalateur générique pour l'asthme

2 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmentent de 1,2 % à 12,45 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé sa version générique d'un médicament très utilisé contre l'asthme , le sulfate d'albutérol en aérosol pour inhalation

** L'approbation intervient après que la FDA a autorisé la version générique de la société de l'inhalateur QVAR de Teva

TEVA.TA pour l'asthme - AMRX

** La société déclare que les deux approbations marquent un progrès sur le marché complexe des médicaments respiratoires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 55 % depuis le début de l'année