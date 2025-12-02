 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,22
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amneal progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis d'un inhalateur générique pour l'asthme
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmentent de 1,2 % à 12,45 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé sa version générique d'un médicament très utilisé contre l'asthme , le sulfate d'albutérol en aérosol pour inhalation

** L'approbation intervient après que la FDA a autorisé la version générique de la société de l'inhalateur QVAR de Teva

TEVA.TA pour l'asthme - AMRX

** La société déclare que les deux approbations marquent un progrès sur le marché complexe des médicaments respiratoires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 55 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMNEAL PHRMCTL RG-A
12,3100 USD NASDAQ 0,00%
TEVA PHARMA IND
26,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank