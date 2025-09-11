Amneal Pharma en hausse après l'approbation de la solution d'oxybate de sodium par la FDA américaine

11 septembre - ** L'action du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmente de 2 % à 10,02 $

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé la solution orale d'oxybate de sodium d'Amneal pour le traitement de la cataplexie ou de la somnolence diurne excessive chez les patients âgés de 7 ans et plus atteints de narcolepsie

** La solution d'Amneal est une version générique du médicament contre les troubles du sommeil Xyrem de Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O

** La narcolepsie est un trouble neurologique chronique qui perturbe la capacité de l'organisme à réguler les cycles veille-sommeil

** Amneal déclare qu'elle distribuait auparavant un générique autorisé de la solution orale d'oxybate de sodium en quantités limitées

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 25,6 % depuis le début de l'année