Amneal Pharma en hausse après l'approbation de la solution d'oxybate de sodium par la FDA américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 septembre - ** L'action du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmente de 2 % à 10,02 $
** La société déclare que la FDA américaine a approuvé la solution orale d'oxybate de sodium d'Amneal pour le traitement de la cataplexie ou de la somnolence diurne excessive chez les patients âgés de 7 ans et plus atteints de narcolepsie
** La solution d'Amneal est une version générique du médicament contre les troubles du sommeil Xyrem de Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O
** La narcolepsie est un trouble neurologique chronique qui perturbe la capacité de l'organisme à réguler les cycles veille-sommeil
** Amneal déclare qu'elle distribuait auparavant un générique autorisé de la solution orale d'oxybate de sodium en quantités limitées
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 25,6 % depuis le début de l'année
