Amneal Pharma en hausse après l'approbation de la solution d'oxybate de sodium par la FDA américaine
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmente de 2 % à 10,02 $

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé la solution orale d'oxybate de sodium d'Amneal pour le traitement de la cataplexie ou de la somnolence diurne excessive chez les patients âgés de 7 ans et plus atteints de narcolepsie

** La solution d'Amneal est une version générique du médicament contre les troubles du sommeil Xyrem de Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O

** La narcolepsie est un trouble neurologique chronique qui perturbe la capacité de l'organisme à réguler les cycles veille-sommeil

** Amneal déclare qu'elle distribuait auparavant un générique autorisé de la solution orale d'oxybate de sodium en quantités limitées

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 25,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMNEAL PHRMCTL RG-A
10,0100 USD NASDAQ +1,93%
JAZZ PHARMACEUTI
127,0200 USD NASDAQ +0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

