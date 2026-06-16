Amkor en hausse après la signature d'un accord de partenariat de 10 ans avec TSMC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 juin - ** Les actions d'Amkor Technology ( AMKR.O ), société spécialisée dans le conditionnement de semi-conducteurs, progressent de 8,6 % à 93,91 dollars
** La société a conclu un partenariat de 10 ans avec TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, afin de renforcer ses capacités de conditionnement de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis
** Ce partenariat permet à TSMC d’accéder aux services d’encapsulation et de test de puces d’AMKR
** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance, la valeur d'AMKR a plus que doublé depuis le début de l'année
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