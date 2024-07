Amiral Gestion repositionne son fonds actions internationales de petites capitalisations

On le connaissait sous le nom de Sextant Autour du Monde depuis sa création en juillet 2005. Mais le fonds investi en actions internationales de petites capitalisations d’Amiral Gestion revêt désormais une autre identité : Sextant Global Smaller Companies. L’annonce a été faite fin juin par la société de gestion mais les changements ont été décidés bien en amont. Le conseil d’administration du fonds a pris diverses mesures en février 2024 pour mieux en refléter la stratégie d’investissement et la politique de gestion actualisée.

Outre le changement de dénomination, le fonds, qui comptait un peu plus de 57 millions d’euros d’encours sous gestion fin juin 2024, a hérité d’un nouvel indice de référence, le MSCI World Small Cap (EUR). « Dans la mesure où la médiane de la capitalisation boursière des sociétés dans lesquelles Sextant Autour du Monde a investi s’est située approximativement entre 400 millions et 1,4 milliard d’euros selon les années, il est, à cet instant, apparu que l’indice MSCI World Cap Small (EUR) était plus approprié comme indice de référence avec, au 29 mars 2024, une médiane de 994 millions d’euros et une capitalisation maximale de 27 milliards d’euros. À titre de comparaison, la médiane de l’indice MSCI ACWI à la même date est de 5,9 milliards d’euros Mds€ et la capitalisation maximum de 2.900 milliards d’euros », explique la société de gestion dans un avis aux actionnaires consulté par L’Agefi.

Moins d’Asie

Amiral Gestion a relevé le seuil d’investissement en actions internationales de 60% à une fourchette comprise entre 90% et 110% de l’actif net du fonds. Si la philosophie de gestion du véhicule était précédemment plutôt orientée vers les marchés émergents hors zone euro, ce n’est désormais plus le cas. Les actions des pays de l’OCDE, y compris françaises, cotées sur les marchés réglementés, et dont la capitalisation est inférieure à la borne de l’indice de référence (27 milliards d’euros), sont principalement ciblées aujourd’hui.

Le fonds peut toujours, mais seulement à titre accessoire, investir dans des actions cotées sur les marchés hors OCDE et actions internationales dont la capitalisation dépasse la borne haute du MSCI World Cap Small (EUR).

La société de gestion a aussi revu son exposition à l’Asie. « Les investissements hors OCDE ont majoritairement été concentrés dans des sociétés asiatiques. Avec le lancement du compartiment Sextant Asie en 2021, le conseil d’administration de la Sicav estime qu’il est préférable de concentrer les investissements du compartiment Sextant Global Smaller Companies principalement en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Corée du Sud » , détaille Amiral Gestion.

Adrien Paredes-Vanheule