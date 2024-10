(AOF) - Amiral Gestion renforce son équipe obligataire avec l'arrivée de Léo Abellard et Tony Lebon en qualité de gérants obligataires. Le gestionnaire d’actifs avait déjà recruté en septembre Olivier Becker en tant que responsable de la gestion obligataire et de Fabien Labrousse en tant que responsable de la gestion obligataire.

Leo Abellard, diplômé d'un Master " Marché de capitaux et gestion d'actifs " de l'Université Paris Dauphine-PSL, apporte près de quinze ans d'expérience en gestion high yield. Il commence sa carrière en 2011 chez Quilvest en tant qu'analyste crédit avant de rejoindre Edmond de Rothschild AM en 2014 en tant que gérant high yield.

Tony Lebon, diplômé de NEOMA Business School et titulaire de la certification CESGA (Certified ESG Analyst), commence sa carrière en 2012 dans le groupe SG en tant qu'analyste actions sur les Small & Mid caps. Il rejoint Oddo BHF en 2014 où il se spécialise dans les obligations convertibles et le high yield européen. En 2021, il intègre l'équipe de gestion crédit de Sycomore Asset Management.

" Leurs expériences et compétences, complémentaires à celles d'Olivier Becker et Fabien Labrousse, seront pleinement mobilisées pour développer l'expertise obligataire d'Amiral Gestion et gérer notamment les fonds Sextant Bond Picking et Sextant 2027, ainsi que la poche obligataire du fonds diversifié Sextant Grand Large ", explique le gestionnaire d'actifs.