Amiral Gestion recrute deux professionnels de l’obligataire

Amiral Gestion vient de recruter Olivier Becker en tant que responsable de la gestion obligataire. Il succède à Jacques Sudre, qui a quitté la société de gestion au début de l'été afin de lancer son entreprise dans un autre secteur. Fabien Labrousse rejoint aussi Amiral Gestion en qualité de gérant obligataire.

Olivier Becker et Fabien Labrousse prennent en charge la gestion des fonds obligataires de la société de gestion, Sextant Bond Picking et Sextant 2027, ainsi que des poches obligataires du fonds diversifié Sextant Grand Large et des fonds dédiés diversifiés. L’équipe sera complétée par l’arrivée de deux nouveaux gérants aux profils complémentaires dans les prochaines semaines.

Olivier Becker vient de Corum Butler où il était gérant high yield entre 2022 et 2024. Avant cela, il était gérant obligataire chez Oddo BHF AM entre 2012 et 2018 et responsable des équipes high yield et convertibles entre 2018 et 2022.

Fabien Labrousse, de son côté, travaillait précédemment chez Schelcher Prince Gestion, en tant que gérant senior absolute return et multi-stratégies obligataires. Il y était depuis 2004.

Laurence Marchal