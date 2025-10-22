Amiral Gestion passe sous les 5% du capital de Mersen
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 14:00
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 171 973 actions Mersen représentant autant de droits de vote, soit 4,80% du capital et 4,32% des droits de vote du groupe de spécialités électriques et de matériaux en graphite.
Valeurs associées
|27,3500 EUR
|Euronext Paris
|+0,92%
