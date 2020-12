Amiral Gestion étend sa gamme Sextant avec un fonds France

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs français Amiral Gestion a ajouté le fonds Sextant France à sa gamme de fonds Sextant, a appris NewsManagers. Le fonds a été lancé en date du 26 novembre et confié à Sébastien Ribeiro, ex-gérant actions françaises de Keren Finance qui avait rejoint Amiral Gestion en janvier. Son objectif est de surperformer l'indice CAC All Tradable TR sur une période recommandée de cinq ans en investissant au moins 60% de ses actifs en actions françaises. Son univers d'investissement couvre environ 300 valeurs françaises. Les actions françaises de petite et moyenne capitalisation et entreprises de taille intermédiaire forment au moins 10% de l'actif. L'exposition à d'autres marchés actions hors France n'excédera pas 10% et l'exposition actions globale du fonds ne descendra pas en dessous de 75%.

Le fonds, éligible au PEA et récipiendaire du label France Relance, applique une approche totalement bottom-up. Le modèle économique, la qualité de la direction et de la structure financière sont analysés. L'analyse tient également compte d'une approche spécifique aux critères ESG avec entre autres l'intégration d'une note interne et d'une note externe d'une agence de notation extra-financière partenaire mais aussi une revue des controverses pouvant amener à des exclusions. Par ailleurs, le fonds exclut de son univers d' investissement les sociétés positionnées sur les secteurs du tabac, de la pornographie, les sociétés développant des activités liées au charbon et des armes controversées identifiées selon une liste fournie par une agence de notation extra-financière externe.