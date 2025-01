Amiral Gestion dévoile deux nouveaux fonds obligataires

Sextant Optimal Income, quant à lui, développe une gestion de performance absolue suivant une approche “top-down” et une allocation flexible sur tous les segments obligataires. Le fonds est majoritairement composé d'obligations investment grade avec une sensibilité du portefeuille gérée de manière active entre [-3 et +5].

" Sextant Regatta 2031 offre une réponse appropriée aux attentes des investisseurs dans un contexte de marché marqué par des rendements attractifs et des taux de défauts contenus. La maturité 2031 permet de capter des opportunités sur un horizon élargi tout en offrant une bonne visibilité sur la performance attendue ", explique le gestionnaire d'actifs.

Amiral Gestion a annoncé les lancements de Sextant Regatta 2031, un fonds à échéance et Sextant Optimal Income, un fonds de performance absolue. Sextant Regatta 2031 est un fonds à échéance investi en obligations européennes à haut rendement.

" Sextant Regatta 2031 offre une réponse appropriée aux attentes des investisseurs dans un contexte de marché marqué par des rendements attractifs et des taux de défauts contenus. La maturité 2031 permet de capter des opportunités sur un horizon élargi tout en offrant une bonne visibilité sur la performance attendue ", explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Amiral Gestion a annoncé les lancements de Sextant Regatta 2031, un fonds à échéance et Sextant Optimal Income, un fonds de performance absolue. Sextant Regatta 2031 est un fonds à échéance investi en obligations européennes à haut rendement.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.