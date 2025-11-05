Amgen relève ses objectifs après un bon troisième trimestre

(AOF) - Amgen a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes. Entre juillet et septembre, le bénéfice net ajusté de la société de biotechnologies s’est élevé à 8,962 milliards de dollars, soit une progression de 14,09%. Par action, le bénéfice dilué et ajusté a atteint 5,64 dollars, là où les analystes tablaient sur 5,04 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels ont atteint 9,557 milliards de dollars, en hausse de 12,63%, et ils étaient attendus à 8,98 milliards de dollars.

Concernant ses perspectives, Amgen a rehaussé certains de ses objectifs annuels. Les revenus sont désormais attendus entre 35,8 et 36,6 milliards de dollars, contre de 35 à 36 milliards de dollars précédemment. Quant au bénéfice par action, il devrait se situer dans une fourchette de 13,76 à 14,60 dollars. Auparavant, il était prévu entre 10,97 et 12,11 dollars.

