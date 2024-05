Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amgen: léger repli du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Amgen a publié jeudi soir au titre des trois premiers mois de 2024, un BPA non-GAAP en repli de 1% à 3,96 dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP en recul de 5,1 points à 43,2% pour des revenus en croissance de 22% à 7,4 milliards de dollars.



Le groupe de biotechnologies a vu ses ventes de produits s'accroitre de 25% en volume, stimulées par des croissances d'au moins 10% pour dix produits, parmi lesquels Repatha, Tezspire, Evenity, Blincyto et Tavneos.



Amgen indique tabler désormais sur un BPA ajusté entre 19 et 20,20 dollars ainsi que sur des revenus entre 32,5 et 33,8 milliards de dollars, contre des fourchettes-cibles respectives de 18,90-20,30 dollars et de 32,4-33,8 milliards précédemment.





Valeurs associées AMGEN NASDAQ +0.37%