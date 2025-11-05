Amgen grimpe grâce à des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Amgen
AMGN.O augmentent de 2 % à 303,24 $ dans les échanges prolongés
** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 5,64 $ pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 5,01 $ - LSEG
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 9,56 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 8,97 milliards de dollars ** La société revoit à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour 2025 entre 20,60 et 21,40 dollars, contre 20,20 à 21,30 dollars par action auparavant; les analystes s'attendaient à 21,04 dollars
** La société relève également ses ventes pour 2025 entre 35,8 et 36,6 milliards de dollars, au lieu de 35 à 36 milliards de dollars
** L'action est en hausse de 14% depuis le début de l'année
