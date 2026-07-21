Amgen conclut un accord à l'amiable dans le cadre d'un recours collectif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Amgen AMGN.O a conclu un accord à l'amiable de 74 millions de dollars dans le cadre d'un procès accusant la société de biotechnologie d'avoir trop tardé à révéler qu'elle pourrait devoir 10,7 milliards de dollars à l'Internal Revenue Service (IRS) pour avoir sous-évalué ses impôts pendant six ans.

Un accord préliminaire concernant le recours collectif proposé a été déposé lundi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan et doit être approuvé par un juge.

Amgen a nié toute faute et a déclaré mardi qu'elle continuait de considérer ces allégations comme infondées.

L'IRS a accusé Amgen d'avoir sous-évalué ses impôts entre 2010 et 2015, principalement en transférant de manière abusive des bénéfices vers une filiale de Porto Rico qui fabriquait bon nombre de ses médicaments. Porto Rico est considéré comme un pays étranger au regard de l'impôt sur les sociétés, bien qu'il s'agisse d'un territoire américain.

L'IRS réclamait 8,7 milliards de dollars d'arriérés d'impôts majorés des intérêts, ainsi que 2 milliards de dollars d'amendes, en raison des pratiques dites de « prix de transfert » d'Amgen.

Amgen a indiqué qu'une décision du tribunal fiscal américain pourrait être rendue cette année.

Des actionnaires, menés par l'Asbestos Workers Philadelphia Pension Fund, ont indiqué que le cours de l'action Amgen avait chuté de 6,5 % le 4 août 2021 et de 4,3 % le 28 avril 2022, car la société basée à Thousand Oaks, en Californie, avait attendu jusque-là pour divulguer ses risques fiscaux.

L'accord concerne les actionnaires d'Amgen entre le 29 juillet 2020 et le 27 avril 2022. En septembre 2024, un juge fédéral a rejeté la demande d' d'Amgen visant à faire classer l'affaire sans suite.

Parmi les produits les plus vendus d'Amgen figurent le Prolia, un traitement contre l'ostéoporose, et le Repatha, un médicament destiné au traitement des accidents cardiovasculaires et de l'hyperlipidémie.