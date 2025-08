Amgen: BPA trimestriel en hausse de 21%, objectifs relevés information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Amgen publie, au titre du deuxième trimestre 2025, un BPA ajusté en augmentation de 21% à 6,02 dollars, dépassant largement le consensus de marché, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 0,7 point à 48,9%.



Les revenus du laboratoire pharmaceutique ont augmenté de 9% à 9,2 milliards de dollars, tirés par une progression des ventes de produits de 13% en volume contrebalancée partiellement par un effet prix négatif de 3%.



Amgen souligne aussi que 15 de ses produits ont enregistré une croissance des ventes au moins à deux chiffres au deuxième trimestre, dont Repatha, Evenity, Imdelltra/Imdylltra, Blincyto, Tezspire, Uplizna et Tavneos.



Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe vise désormais un BPA ajusté entre 20,20 et 21,30 dollars et des revenus entre 35 et 36 milliards, à comparer à des fourchettes-cibles précédentes de 20-21,20 dollars et de 34,3-35,7 milliards.





