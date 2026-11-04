Amgen bat le consensus et relève ses objectifs pour 2026

Fort d'une croissance vigoureuse pour nombre de ses produits, Amgen a dévoilé mardi soir des bénéfices sensiblement supérieurs aux attentes au titre du trimestre écoulé, lui permettant de présenter des objectifs annuels plus élevés qu'il y a trois mois.

Le laboratoire pharmaceutique californien a publié un BPA non GAAP en croissance de 14% à 6,45 USD au titre du 3e trimestre 2026, dépassant largement l'attente moyenne des analystes, qui était de l'ordre de 5,80 USD, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,2 point à 47,3%.

Amgen a vu ses revenus totaux augmenter de 8% à 10,4 MdsUSD, une croissance tirée par les volumes de produits. Selon lui, 17 produits ont enregistré une croissance des ventes d'au moins 10%, tandis que 17 produits ont généré un chiffre d'affaires supérieur à 1 MdUSD en rythme annualisé.

"La solidité de notre portefeuille commercial, combinée à d'importantes avancées cliniques et à un pipeline prometteur en phase avancée, renforce notre confiance dans la capacité d'Amgen à assurer une croissance durable bien au-delà de la prochaine décennie", affirme son PDG, Robert A. Bradway.

Pour l'ensemble de l'année 2026, Amgen vise un BPA non GAAP compris entre 22,90 et 23,70 USD, contre une fourchette de 22,30 à 23,50 USD indiquée il y a trois mois, ainsi que des revenus totaux compris entre 38,9 et 39,7 MdsUSD, contre une fourchette précédente de 38,2 à 39,4 MdsUSD.