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Amgen atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice et publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Le titre Amgen AMGN.O bondit de 6,5% pour atteindre un plus haut historique à 415,51 dollars en début de séance

** Le précédent plus haut sur 52 semaines de l'action était de 398 dollars

** Le géant pharmaceutique a annoncé mardi soir un chiffre d'affaires de 10,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 9,42 milliards de dollars

** Bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre: 6,29 dollars par action; les analystes tablaient en moyenne sur 5,62 dollars, selon les données compilées par LSEG

** AMGN a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’exercice

** Ces résultats s’expliquent par les ventes soutenues de Repatha, d’Evenity et de médicaments destinés au traitement des maladies rares, tandis qu’Amgen poursuit le développement de MariTide, son traitement expérimental contre l’obésité

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action AMGN affiche une hausse de 26% depuis le début de l'année

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