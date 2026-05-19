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Amgen annonce le départ à la retraite de son directeur financier Peter Griffith et nomme Dittrich pour lui succéder
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son directeur financier, Peter Griffith, allait prendre sa retraite, et que Thomas Dittrich prendrait la relève en septembre.

M. Dittrich, qui a précédemment occupé des postes de direction dans le domaine financier chez Amgen, devrait réintégrer le laboratoire pharmaceutique en tant que vice-président exécutif en juillet.

* M. Griffith, qui occupait le poste de directeur financier d'Amgen depuis 2020 et a contribué à faire progresser la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise dans l'ensemble de ses activités, restera au sein de la société jusqu'en janvier 2027 afin d'assurer la transition.

* M. Dittrich rejoindra l'entreprise en tant que vice-président exécutif du 1er juillet au 31 août, avant de devenir directeur financier à compter du 1er septembre.

* M. Dittrich a précédemment travaillé chez Amgen pendant environ huit ans à divers postes, notamment celui de directeur comptable et de responsable de la planification d'entreprise.

* Amgen a indiqué qu'il occupait récemment le poste de directeur financier du groupe suisse de dermatologie Galderma

GALD.S . Il a également occupé des fonctions de directeur financier chez Shire et Sulzer SUN.S .

* Amgen a précisé que M. Dittrich rendrait compte au directeur général Robert Bradway.

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AMGEN
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GALDERMA GROUP
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