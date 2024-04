AMG annonce la publication des Résultats Annuels de CMT pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

• Chiffre d’affaires stable par rapport à 2022 dans un contexte de baisse des cours des métaux (- 24% pour le Zinc et - 0,75% pour le Plomb).

• Maintien des efforts d’efficacité opérationnelle et amélioration de la profitabilité.

• Poursuite de la stratégie de développement et de la valorisation du patrimoine minier.



Dans un contexte de forte volatilité du marché des métaux et une baisse des cours des métaux produits, la CMT a démontré la résilience de sa performance commerciale, avec un chiffre d’affaires 2023 stable par rapport à 2022. Cette performance reflète l’impact positif des investissements stratégiques ayant permis l’optimisation de la production et l’accélération des travaux miniers au cours des dernières années.



CMT a également affirmé son engagement envers l’efficience opérationnelle et la maîtrise des coûts, initiatives qui ont permis de limiter la hausse des charges au titre de l’exercice 2023. Ces efforts se sont traduits par une augmentation de 4 % du résultat d’exploitation en 2023, atteignant 302 MDH, contre 290 MDH en 2022 avec une marge d’exploitation renforcée à 51 %, contre 49 % l’année précédente. Compte tenu de l’évolution de la procédure relative au contrôle de l’Office des Changes, telle qu’annoncée précédemment, CMT a comptabilisé une provision supplémentaire impactant ainsi le résultat net au titre de l’exercice 2023 qui ressort à 163 MDH contre 205 MDH en 2022.