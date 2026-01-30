AmEx table sur des bénéfices optimistes pour 2026, dépenses clients solides

American Express AXP.N a annoncé vendredi une prévision de bénéfice annuel largement supérieure aux attentes de Wall Street, soulignant la résilience des dépenses de sa clientèle majoritairement aisée malgré l'incertitude économique générale.

Pour 2026, la société prévoit un bénéfice par action compris entre 17,30 et 17,90 dollars. Le point médian de cette fourchette est supérieur à la projection moyenne des analystes, qui s'élève à 17,41 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires devrait quant à lui augmenter de 9% à 10% cette année, contre des attentes d'environ 9%.

Au quatrième trimestre, le volume des transactions, qui mesure les dépenses effectuées avec les cartes American Express, a augmenté de 9% pour atteindre 445,1 milliards de dollars (373,47 milliards d'euros).

Pour le trimestre clos fin décembre, le chiffre d'affaires d'AmEx a augmenté de 10% pour atteindre 18,98 milliards de dollars.

En décembre, la société a annoncé une croissance de 9% des dépenses de consommation au détail aux États-Unis pendant la semaine clé de Thanksgiving, devançant le rapport d'Adobe Analytics qui prévoyait une hausse de 7,7% pour l'ensemble des dépenses.

Le bénéfice d'American Express s'est élevé à 3,53 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 3,04 dollars par action un an plus tôt.

"Comme le montrent nos résultats, nos investissements portent leurs fruits, stimulant la demande, l'engagement et la fidélité des clients", a déclaré Stephen Squeri, président-directeur général, dans un communiqué.

Les analystes ont déclaré que l'accent mis par AmEx sur le segment haut de gamme protège la société d'un ralentissement général des dépenses et contribue à une croissance solide.

En 2025, l'action American Express a gagné 24,7%, devançant largement les 11% de Visa V.N et les 8,4% de Mastercard

MA.N .

Les investisseurs s'intéressent particulièrement à la manière dont AmEx va gérer le plafonnement potentiel des taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an, proposé par le président américain Donald Trump pour répondre aux préoccupations en matière d'accessibilité financière.

Les organismes bancaires et les organismes du secteur des cartes de crédit se sont fermement opposés à cette proposition, arguant qu'elle limiterait l'accès au crédit pour les Américains moyens.

Bien que les analystes aient déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation et avait peu de chances d'être adoptée, la proposition a pesé sur les valeurs financières et les a fait chuter au début du mois.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)