AmEx revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et prévoit de réduire ses effectifs de 5 %

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* Les suppressions d'emplois chez AmEx concerneront environ 3 500 salariés à l'échelle mondiale

* directeur général: l'entreprise devait faire preuve d'"agilité et d'efficacité"

* AmEx a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

* Les dépenses par carte ont augmenté de 8 % au cours du trimestre

(Ajout de détails sur les suppressions d'emplois aux paragraphes 2 à 5, et d'un commentaire d'un investisseur au paragraphe 15)

par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

American Express AXP.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, dépassant les attentes de Wall Street, et a annoncé son intention de supprimer 5 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 3 500 emplois, dans le cadre d'une restructuration.

Son titre était en baisse de 2,5 % en début de séance après que le directeur général Stephen Squeri a déclaré aux analystes que la société bénéficiait d’une bonne dynamique, mais qu’elle devait devenir une organisation plus "agile et efficace".

Partout dans le monde, les entreprises ont intensifié leurs suppressions d’emplois en 2026, plusieurs établissements financiers, dont Barclays cette semaine, invoquant les gains d’efficacité générés par l’intelligence artificielle et les investissements dans cette technologie pour justifier ceslicenciements.

AmEx a connu une excellente année, portée par les dépenses de sa clientèle fortunée, mais les investisseurs surveillent de près la croissance des dépenses de la société depuis qu’elle a augmenté ses dépenses marketing et renouvelé ses cartes en y ajoutant de nouveaux avantages. Le titre affiche une baisse de 12 % depuis le début de l’année et a sous-performé l’indice S&P 500 .SPX .

Les dépenses consolidées de la société se sont élevées à 14,5 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année compris entre 17,60 et 17,90 dollars par action, le point médian étant nettement supérieur aux estimations de 17,63 dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES DÉPENSES DES CONSOMMATEURS AISÉS Tiennent bon

En ciblant les consommateurs aisés, dotés d’une excellente solvabilité et d’un revenu disponible plus élevé, le géant des cartes de crédit s’est construit un rempart autour de son activité afin de se prémunir contre le ralentissement économique général et l’incertitude.

Les dépenses liées aux voyages et aux loisirs d’AmEx ont augmenté de 10 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, portées par une hausse de 13 % dans le secteur aérien et de 9 % dans celui de la restauration.

"Bien sûr, on observe ici un certain impact lié au montant moyen des billets et aux hausses des tarifs aériens", a déclaré à Reuters le directeur financier Christophe Le Caillec lors d’une interview, en référence au segment des compagnies aériennes.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont augmenté le prix de leurs billets ces derniers mois, confrontées à la flambée des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient et aux perturbations des flux pétroliers mondiaux.

Le chiffre d’affaires facturé, qui mesure le total des dépenses effectuées avec toutes les cartes émises par American Express, a progressé de 8 % au troisième trimestre pour atteindre 454 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a grimpé de 9 % pour s’établir à 20,1 milliards de dollars.

"Les dépenses se maintiennent à un niveau élevé et rien n’indique de tension au sein de cette clientèle, ce qui contraste avec la situation des consommateurs à faibles revenus", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

La société a investi massivement pour attirer les jeunes consommateurs, en particulier la génération Z et les milléniaux, dans le but de nouer des relations clients à long terme et d’accroître sa part de marché mondiale afin de soutenir sa croissance.

AmEx a affiché un bénéfice ajusté de 4,68 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant largement les prévisions de Wall Street, qui s’établissaient à environ 4,48 dollars.