AmEx relève son objectif de bénéfice grâce aux dépenses de sa clientèle aisée

American Express (AmEx) AXP.N a relevé vendredi son objectif de bénéfice pour 2026 après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre de son exercice, tirés, une fois de plus, par les dépenses des clients fortunés.

En ciblant les consommateurs disposant d’une excellente solvabilité et d’un revenu disponible plus élevé, le géant des cartes de crédit s’est forgé un rempart autour de son activité afin de se prémunir contre les ralentissements économiques généraux et l’incertitude.

Le chiffre d’affaires facturé, qui mesure le total des dépenses effectuées avec toutes les cartes émises, a augmenté de 8% au troisième trimestre pour atteindre 454 milliards de dollars (405,61 milliards d'euros). Le chiffre d’affaires a grimpé de 9% pour s’établir à 20,1 milliards de dollars.

"La dynamique commerciale se poursuit, avec des résultats solides en termes de chiffre d’affaires, de nouvelles acquisitions et de fidélisation des titulaires de cartes, ainsi qu’une excellente qualité de crédit", a déclaré Stephen Squeri, directeur général d’AmEx, dans un communiqué.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 18,30 et 18,60 dollars par action, contre une fourchette antérieure comprise entre 17,30 et 17,90 dollars. Le bénéfice ajusté d’AmEx a atteint 4,68 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 4,14 dollars un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté d’AmEx a atteint 4,68 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 4,14 dollars un an plus tôt.

Bien que ces résultats ne constituent pas un indicateur exhaustif de la santé des consommateurs, ils offrent un aperçu précoce des habitudes de consommation des plus aisés, donnant ainsi aux investisseurs un éclairage sur les tendances en matière de dépenses discrétionnaires.

AmEx a constitué un milliard de dollars de provisions consolidées pour pertes sur créances au cours du trimestre, contre 1,3 milliard de dollars à la même période de l’année précédente.

Le titre du groupe prenait environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)