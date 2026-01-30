AmEx prévoit un bénéfice optimiste pour 2026, car les dépenses des personnes fortunées se maintiennent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

AmEx prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires largement supérieurs aux attentes pour 2026

*

Le directeur financier met l'accent sur les consommateurs plus jeunes et plus exigeants

*

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est dopé par les achats des fêtes de fin d'année

*

Les actions chutent alors que les investisseurs digèrent le manque à gagner marginal du 4ème trimestre

(Réécrit tout au long avec des estimations, des actions et des commentaires de l'interview du CFO) par Manya Saini

American Express AXP.N a annoncé vendredi un bénéfice annuel largement supérieur aux attentes de Wall Street, soulignant la résistance des dépenses de ses clients jeunes et fortunés, mais un léger manque à gagner sur le bénéfice du trimestre des fêtes a pesé sur ses actions.

Les résultats ont mis en évidence des schémas de dépenses divergents, de nombreux consommateurs américains réduisant leurs dépenses sous le poids de coûts d'emprunt élevés et d'une inflation toujours forte, tandis que les ménages à revenu élevé ont continué à faire des folies en matière de voyages, de restauration et de luxe.

"Nous ne prévoyons pas de discontinuité", a déclaré à Reuters Christophe Le Caillec, directeur financier d'AmEx. "Les dépenses de la génération Z et des milléniaux sur leurs cartes American Express sont désormais plus importantes que celles de la génération X", a-t-il ajouté.

M. Le Caillec a déclaré qu'il s'agissait d'une première pour les activités de consommation aux États-Unis et que cela reflétait les efforts déployés depuis longtemps par la société pour constituer une base de clients plus jeunes et de qualité supérieure.

La société prévoit pour 2026 un bénéfice par action compris entre 17,30 et 17,90 dollars. Le milieu de la fourchette est supérieur à la projection moyenne des analystes de 17,41 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Le bénéfice d'AmEx s'est élevé à 3,53 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, soit un peu moins que les estimations de 3,54 dollars. Les analystes de Citigroup ont attribué ce léger manque à gagner à des dépenses plus élevées, qui ont augmenté de 10 % pour atteindre 14,5 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de l'année 2025.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges de la matinée, dans un marché général faible.

"S'il y a un problème, c'est peut-être que le quatrième trimestre montre clairement le coût de la mise à jour de Platinum, mais ne montre pas une augmentation correspondante des nouveaux comptes", ont écrit les analystes de Truist dans une note.

L'année dernière, AmEx a dévoilé les mises à jour tant attendues de ses cartes Platinum aux États-Unis, avec de nouveaux avantages.

Les actions du géant des cartes de crédit ont gagné 24,7 % en 2025, surpassant celles de ses rivaux Visa V.N 11 % et Mastercard MA.N 8,4 %.

LES DÉPENSES SE MAINTIENNENT

Le chiffre d'affaires facturé, qui mesure les dépenses effectuées avec les cartes AmEx, a augmenté de 9 % pour atteindre 445,1 milliards de dollars au quatrième trimestre.

M. Le Caillec a souligné que la saison des achats pour les fêtes de fin d'année avait été bonne, grâce à une croissance dans les catégories de la restauration, des voyages, de la vente au détail et du luxe.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre 18,98 milliards de dollars, dépassant les attentes de 18,92 milliards de dollars. L'entreprise prévoit pour 2026 une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 9 % à 10 %, alors que les attentes étaient d'environ 9 %.

L'attention des investisseurs se porte sur la manière dont AmEx va gérer un éventuel plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % proposé par le président américain Donald Trump pour répondre aux préoccupations en matière d'accessibilité financière.

"Nous sommes d'accord pour mettre l'accent sur l'accessibilité, comme tout le monde, mais nous ne pensons pas que le plafond proposé permettrait d'atteindre cet objectif", a déclaré M. Le Caillec.