AmEx-Le bénéfice dépasse les attentes grâce aux dépenses de la clientèle aisée

American Express AXP.N a largement dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, notamment grâce aux dépenses en voyages et en achats discrétionnaires.

L'activité d'AmEx, mieux protégée des aléas conjoncturels grâce à la flexibilité financière de sa clientèle majoritairement aisée, a montré sa résilience face à la hausse des taux d'intérêt et aux craintes d'une flambée de l'inflation due à l'augmentation des prix de l'essence.

Le chiffre d'affaires facturé, qui mesure les dépenses totales effectuées avec les cartes AmEx, a augmenté de 9% pour atteindre 428 milliards de dollars (366,41 milliards d'euros), après ajustement des effets de change.

Son chiffre d'affaires a progressé de 10% pour s'établir à 18,9 milliards de dollars au cours du trimestre.

"Les dépenses des titulaires de carte ont augmenté de 9% après ajustement des taux directeur, soit la plus forte croissance trimestrielle en trois ans, grâce à une forte demande et à l'engouement pour nos produits haut de gamme", a déclaré le directeur général Stephen Squeri dans un communiqué.

Le bénéfice du groupe s'est établi à 4,28 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 3,64 dollars par action enregistrés un an plus tôt, et alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,02 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Ces résultats indiquent que les acheteurs de produits de luxe et haut de gamme continuent de dépenser dans le contexte actuel, apaisant les inquiétudes des détaillants et des entreprises de biens de consommation qui s'adressent à ce segment.

AmEx a constitué 1,3 milliard de dollars de provisions consolidées pour pertes sur créances au cours du trimestre, contre 1,2 milliard il y a un an, a déclaré le groupe.

Ces provisions servent d'indicateur de la performance de crédit et des perspectives économiques. Des provisions plus élevées signalent généralement qu'une banque se constitue une réserve pour faire face à d'éventuelles pertes sur prêts si les clients se retrouvent sous pression et font défaut.

Après la publication des résultats, l'action AmEx affichait une hausse de 1,2% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)