AmEx étend sa présence mondiale alors que sa carte est désormais acceptée dans plus de 190 millions de points de vente

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* Le nombre de commerçants acceptant les cartes AmEx hors des États-Unis a plus que doublé

* L'entreprise se concentre sur l'extension de l'acceptation de ses cartes sur les marchés internationaux

* AmEx cherche à capter davantage de dépenses à l'échelle mondiale

par Manya Saini

American Express AXP.N a annoncé lundi que ses cartes de crédit pouvaient désormais être utilisées dans plus de 190 millions de points de vente à travers le monde, le nombre de commerçants acceptant ces cartes en dehors des États-Unis ayant plus que doublé au cours des quatre dernières années.

Cette expansion vise à combler un écart de longue date entre AmEx et ses réseaux concurrents, Visa V.N et Mastercard

MA.N , qui ont toujours bénéficié d’une acceptation plus large en dehors des États-Unis et d’une présence plus importante sur de nombreux marchés internationaux clés.

La société a indiqué s’être concentrée sur le renforcement de l’acceptation dans les lieux où les titulaires de cartes passent leur temps, notamment des destinations touristiques telles que Barcelone, Hong Kong, Paris et la Sicile.

"Nous pensons également aux lieux qui seront prisés pour les grands événements, comme les manifestations sportives, ce qui nous a amenés à nous concentrer sur des villes telles que Mexico et Melbourne", a déclaré à Reuters Anna Marrs, présidente du groupe chargée des services marchands et de réseau mondiaux chez AmEx, lors d’une interview.

Selon Mme Marrs, l’entreprise a également ciblé d’autres secteurs, tels que la restauration, qui stimulent les dépenses des titulaires de cartes.

Pour les réseaux de cartes, l’acceptation est essentielle pour stimuler les dépenses. Plus une carte peut être utilisée dans de nombreux endroits, plus les clients sont susceptibles de s’en servir pour leurs achats quotidiens, leurs voyages et autres dépenses, ce qui génère un volume de transactions et un chiffre d’affaires plus importants.

Au cours du dernier trimestre, le chiffre d’affaires facturé, qui mesure les dépenses effectuées avec les cartes émises par AmEx, a bondi de 9 % pour atteindre 455,8 milliards de dollars.

Cette offensive s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à conquérir une plus grande part des dépenses internationales des jeunes clients, qui constituent désormais une part de plus en plus importante de sa base d’utilisateurs.

La société a annoncé en juillet une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires trimestriel, qui s’établit à 19,6 milliards de dollars.

AmEx a déclaré qu’elle continuait à renforcer ses relations avec les plateformes de paiement mondiales, les facilitateurs de paiement, les partenaires agréés et les acquéreurs locaux afin d’étendre l’acceptation de ses cartes à grande échelle.

"Nous continuons à identifier des opportunités partout dans le monde", a déclaré Mme Marrs. "Nous ne nous reposons pas encore sur nos lauriers en ce qui concerne les gains de couverture que nous souhaitons réaliser."