AmEx dépasse ses estimations de bénéfices, la croissance des dépenses atteignant son plus haut niveau depuis trois ans

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(Ajoute les commentaires de l'interview du directeur financier aux paragraphes 3, 10, 13, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6, les détails du communiqué tout au long, met à jour les actions) par Manya Saini

American Express AXP.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, alors que les dépenses des clients aisés ont porté la croissance des dépenses par carte à son plus haut niveau depuis trois ans.

Les taux d'intérêt élevés et les craintes d'une hausse de l'inflation due à l'augmentation des prix de l'essence dominent la toile de fond, mais les activités d'AmEx sont mieux protégées grâce à la flexibilité financière de sa clientèle largement fortunée.

"La croissance est très forte dans tous les domaines", a déclaré Christophe Le Caillec, directeur financier, lors d'une interview accordée à Reuters. "Je pense que dans le domaine des biens et services, le point fort est la vente au détail (qui) a augmenté de 11% et lorsque vous regardez la vente au détail de luxe, elle a augmenté de 18%."

Les actions d'AmEx ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges de prémarché après avoir déclaré un bénéfice de 4,28 $ par action au cours des trois mois se terminant le 31 mars, dépassant les estimations de 4,02 $, selon les données de LSEG.

Les affaires facturées, une mesure des dépenses totales sur les cartes AmEx, ont augmenté de 9 % pour atteindre 428 milliards de dollars, sur une base ajustée des taux de change. Son chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre 18,9 milliards de dollars au cours du trimestre.

"La résilience s'est poursuivie au cours du trimestre de mars. Les résultats globaux ont été solides alors que la croissance des facturations s'est accélérée", ont écrit les analystes de William Blair dans une note.

Ces dernières années, American Express a intensifié ses investissements dans le marketing, les capacités numériques et les programmes de récompenses afin d'attirer les jeunes clients de la génération Z en tant que détenteurs de cartes à long terme.

Les résultats de l'entreprise sont suivis de près, car ils donnent une première indication sur les tendances en matière de dépenses pour le trimestre dans les sociétés de cartes américaines.

AmEx a mis de côté 1,3 milliard de dollars en provisions consolidées pour pertes de crédit au cours du trimestre, contre 1,2 milliard de dollars il y a un an.

"Les chiffres du crédit sont incroyablement solides... nous ne voyons aucun bruit ni aucune inquiétude à ce sujet", a déclaré Christophe Le Caillec.

VOLUMES DES COMPAGNIES AÉRIENNES FACE AUX PERTURBATIONS DUES À LA GUERRE

Dans le segment des voyages et des loisirs, les dépenses des compagnies aériennes ont augmenté de 8 % chez AmEx, malgré les perturbations généralisées des itinéraires de voyage mondiaux et l'augmentation des tarifs à la suite des fermetures de l'espace aérien et des ruptures d'approvisionnement en carburant liées au conflit iranien.

"Vers la fin du trimestre, nous avons constaté un certain mouvement et un certain bruit dans les volumes des compagnies aériennes en raison de la guerre au Moyen-Orient, nous avons reçu de nombreuses demandes de remboursement", a déclaré Christophe Le Caillec.

Il a toutefois ajouté que la société avait encore enregistré "de très bonnes performances du point de vue des compagnies aériennes", faisant référence à la croissance globale du segment au cours du premier trimestre.

La société a réaffirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires de 9 à 10 % et sur un bénéfice annuel compris entre 17,30 et 17,90 dollars par action.