Ameublement: baisses des ventes de Roche Bobois en 2024, du mieux en fin d'année

( AFP / ERIC PIERMONT )

Après une très bonne année 2023, les ventes du spécialiste de l'ameublement haut de gamme Roche Bobois ont baissé en 2024 malgré un quatrième trimestre record, a fait savoir l'entreprise jeudi.

Avec 414 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, Roche Bobois fait moins bien qu'en 2023, année où ses ventes avaient frôlé 430 millions d'euros.

L'entreprise avait relevé en septembre un "contexte de marché moins porteur pour le marché de l'ameublement."

Roche Bobois a toutefois renoué avec la croissance au dernier trimestre (+3,5% de chiffre d'affaires sur un an) et a réalisé des ventes record sur la période, "grâce à une bonne dynamique de livraisons et à la contribution de la Chine, récemment intégrée", a-t-elle justifié dans un communiqué.

Roche Bobois, qui détient un réseau de 339 magasins dans 54 pays, avait ainsi annoncé début juillet racheter son franchisé historique en Chine dans le but de s'étendre dans le pays.

En France, marché majeur pour Roche Bobois (un quart du chiffre d'affaires), les ventes se sont repliées en 2024 (-6,2%), ce que l'entreprise a notamment attribué à une "conjoncture économique et politique peu favorable."

Même chose aux États-Unis et au Canada, où Roche Bobois fait un tiers de son chiffre d'affaires : -6,3% en 2024.

L'entreprise vise toujours un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2024 moindre que lors des deux précédentes années, entre 72 et 76 millions d'euros.