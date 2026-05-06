Ametek va racheter les activités d'instrumentation d'Indicor pour 5 milliards de dollars

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Le fabricant d'équipements industriels Ametek AME.N a annoncé mercredi qu'il allait acquérir un portefeuille d'activités d'instrumentation du fabricant de vannes et de pompes Indicor pour environ 5 milliards de dollars en espèces.