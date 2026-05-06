Ametek va racheter les activités d'instrumentation d'Indicor, détenue par CD&R, pour 5 milliards de dollars

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Le fabricant d'équipements industriels Ametek AME.N a annoncé mercredi qu'il allait acquérir les activités d'instrumentation du fabricant de vannes et de pompes Indicor pour environ 5 milliards de dollars en espèces.

Cette acquisition s'inscrit dans une tendance plus large des entreprises de tous les secteurs à rationaliser leurs portefeuilles, alors que la volatilité des droits de douane et les tensions géopolitiques incitent à réévaluer les activités industrielles tentaculaires.

Les activités d'instrumentation d'Indicor, détenues par la société de capital-investissement CD&R, conçoivent et produisent des équipements de test et de contrôle utilisés pour des applications scientifiques et industrielles. Elles génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,1 milliard de dollars, a déclaré Ametek, ajoutant qu'elle prévoyait de conclure la transaction au cours du second semestre 2026.

Ametek, dont la valeur est estimée à 53,76 milliards de dollars, a bénéficié d'une forte demande pour ses produits utilisés dans la production d'électricité pour les centres de données d'IA. Cela a également incité la société à relever ses prévisions de bénéfices pour 2026 la semaine dernière.

La société prévoit de financer cette acquisition par le biais d'emprunts dans le cadre de sa ligne de crédit existante et en contractant de nouvelles dettes.