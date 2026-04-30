Ametek revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande tirée par les centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'outils industriels Ametek

AME.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, les portant au-delà des estimations de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses produits utilisés dans la production d'électricité destinée aux centres de données d'IA.

La société, qui fournit des systèmes d'alimentation de secours, des micro-réseaux et des services de simulation de réseaux électriques pour la construction de centres de données, bénéficie des investissements massifs réalisés par les hyperscalers dans les centres de données d'IA.

* L'action de la société a progressé de 3%

* La société basée à Berwyn, en Pennsylvanie, table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 7,94 et 8,14 dollars pour 2026, contre une prévision précédente de 7,87 à 8,07 dollars.

* Le bénéfice ajusté d'Ametek a atteint 1,97 $ par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,75 $ par action il y a un an.

* Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,9 $ par action.

* Le chiffre d'affaires d'Ametek au premier trimestre a augmenté de 11% pour atteindre 1,93 milliard de dollars, contre 1,73 milliard de dollars un an plus tôt.