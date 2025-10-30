Ametek revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande d'outils électromécaniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'outils industriels Ametek AME.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre, bénéficiant d'une forte demande dans son unité électromécanique.

Les actions ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant bourse après les résultats.

Les ventes trimestrielles du segment électromécanique, qui produit des moteurs spécialisés, des capteurs et des systèmes de contrôle de mouvement utilisés sur les marchés industriels et aérospatiaux, ont augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 646,3 millions de dollars.

Le segment a bénéficié de l'augmentation des commandes de l'unité Paragon Medical, qui fabrique des composants et des instruments médicaux conçus, ce qui a permis d'accroître la marge d'exploitation de 250 points de base.

La société basée à Berwyn, en Pennsylvanie, avait déclaré précédemment qu'elle s'attendait à tirer parti des avantages des mesures d'atténuation des tarifs, telles que la fabrication localisée et les ajustements de prix, tout au long de l'année.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 7,32 et 7,37 dollars par action, ce qui est supérieur à son estimation précédente de 7,06 à 7,20 dollars par action.

Ametek a réalisé au troisième trimestre un bénéfice de 1,89 $ par action sur une base ajustée, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,76 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes trimestrielles de la société ont augmenté pour atteindre 1,89 milliard de dollars, contre 1,71 milliard de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de dollars.