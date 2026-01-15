American Water investira jusqu'à 48 milliards de dollars dans des travaux de modernisation au cours des dix prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Water Works AWK.N a déclaré jeudi qu'elle investira 46 à 48 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour moderniser ses systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de réduire les fuites et d'améliorer l'efficacité et la résilience.

En octobre, American Water a accepté de racheter Essential Utilities WTRG.N pour environ 63 milliards de dollars, dette comprise, consolidant ainsi sa position de plus grand service public réglementé de distribution d'eau aux États-Unis.

La société American Water, basée à Camden, dans le New Jersey, a déclaré qu'elle utilisait des technologies de pointe telles que des capteurs acoustiques, des drones, l'imagerie infrarouge et des compteurs intelligents pour détecter rapidement les fuites et améliorer la résilience et la conservation du système.

American Water fournit des services réglementés d'eau potable et d'eaux usées à des clients résidentiels, commerciaux et industriels dans 14 États américains et plusieurs installations militaires.