American Tower dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à une forte demande de location
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Tower AMT.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, aidé par la forte demande des centres de données et les dépenses importantes des entreprises de télécommunications pour la couverture du réseau.

Les entreprises de télécommunications augmentent leurs investissements dans le déploiement de la 5G et dans l'infrastructure des réseaux mobiles pour répondre à la demande croissante de services internet.

"L'activité de location sur nos tours américaines et internationales reste soutenue car les opérateurs investissent dans la couverture et la capacité du réseau", a déclaré le directeur général Steven Vondran.

La société possède, exploite et développe des infrastructures de communication sans fil et de radiodiffusion, et loue des espaces sur ses sites de communication à des fournisseurs de services sans fil et à des diffuseurs de radio et de télévision.

Les principaux clients d'American Tower sont les géants des télécommunications AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile

TMUS.O , qui ont contribué ensemble à une part importante des revenus de son segment immobilier aux États-Unis et au Canada l'année dernière.

AT&T et T-Mobile ont dépassé les attentes de Wall Street en ce qui concerne les ajouts d'abonnés sans fil au troisième trimestre, grâce à des clients qui ont abandonné leurs rivaux.

Le chiffre d'affaires du segment immobilier d'American Tower, qui comprend son activité de location de sites, a augmenté d'environ 6 % pour atteindre 2,62 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le fournisseur d'infrastructure sans fil a déclaré un revenu total de 2,72 milliards de dollars au cours du trimestre déclaré, au-dessus des estimations de 2,65 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

American Tower prévoit pour l'ensemble de l'année 2025 des revenus totaux de propriété compris entre 10,21 et 10,29 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 10,14 à 10,29 milliards de dollars.

