American Tower affiche un chiffre d'affaires en hausse grâce à une forte activité de location dans un contexte de croissance de la 5G et des centres de données
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Tower AMT.N a publié mardi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, porté par une activité de location plus soutenue de la part des opérateurs de télécommunications et une dynamique continue de la demande de centres de données.

Les opérateurs sans fil américains ont régulièrement augmenté la capacité et la couverture du réseau, avec l'augmentation des déploiements 5G, la croissance des charges de travail liées à l'IA et la demande robuste des centres de données soulignant le besoin d'espace de tour supplémentaire et d'infrastructure connexe.

"La demande de location dans l'ensemble de notre portefeuille mondial de tours et de nos activités de centres de données reste robuste, soutenue par la croissance soutenue de la consommation de données mobiles, la poursuite du déploiement de la 5G et l'augmentation des charges de travail liées au cloud hybride et à l'IA", a déclaré le directeur général Steven Vondran.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,74 milliards de dollars, contre 2,69 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

American Tower, qui exploite et développe des infrastructures de communication sans fil et de diffusion, loue des espaces à des fournisseurs de services sans fil, ainsi qu'à des diffuseurs de radio et de télévision. Parmi ses principaux clients figurent les géants des télécommunications AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O .

Le chiffre d'affaires de son segment immobilier, qui comprend l'activité principale de location de sites, a augmenté de 7,6 % pour atteindre 2,67 milliards de dollars au cours du trimestre.

Valeurs associées

AMER TOWER REIT
190,080 USD NYSE +1,43%
AT&T
28,530 USD NYSE +1,93%
T-MOBILE US
219,9500 USD NASDAQ +2,08%
VERIZON COMM
49,695 USD NYSE +0,84%
© 2026 Thomson Reuters.

