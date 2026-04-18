American rejette les négociations de fusion avec United Airlines

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(Plus de détails, plus de contexte)

American Airlines AAL.O a déclaré vendredi qu'elle n'était pas intéressée par une fusion avec United Airlines UAL.O et qu'elle n'avait pas eu de discussions à ce sujet, ce qui réduit les perspectives d'une opération de restructuration du secteur qui ferait l'objet d'un examen réglementaire rigoureux.

La fusion de deux des plus grands transporteurs aériens américains constituerait la plus grande opération de consolidation depuis plus de dix ans, ce qui resserrerait encore un marché intérieur déjà dominé par quatre acteurs de taille similaire. Si l'on tient compte des vols internationaux, United et American étaient déjà les deux plus grandes compagnies aériennes du monde en termes de capacité disponible en 2025, selon les données de l'OAG.

Toutefois, une telle envergure entraînerait une surveillance extraordinaire de la part des autorités de régulation, des syndicats et des défenseurs des consommateurs qui craignent une augmentation des tarifs et une réduction de la concurrence, ce qui laisserait peu de chances à l'accord d'être approuvé , selon les analystes et les responsables du secteur.

Il existe également des chevauchements importants entre American et United, notamment à Chicago O'Hare et dans les principaux hubs du Texas.

"Bien que des changements sur le marché aérien au sens large puissent être nécessaires, une combinaison avec United serait négative pour la concurrence et pour les consommateurs", a déclaré American Airlines, ajoutant qu'un tel accord serait incompatible avec sa compréhension de l'approche de l'administration Trump en matière d'application de la législation antitrust.

United Airlines a refusé de commenter, tandis que la Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Maison Blanche a précédemment déclaré qu'elle n'avait pas d'opinion sur une éventuelle transaction entre United Airlines et American Airlines.

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a évoqué la possibilité d'une fusion avec American Airlines lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump à la fin du mois de février, a rapporté Reuters lundi.

La rencontre avec M. Trump a eu lieu trois jours avant le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a fait grimper en flèche les prix du kérosène et a conduit les compagnies aériennes à augmenter les tarifs et les frais pour compenser la hausse des coûts.

M. Kirby a fait valoir aux responsables de l'administration qu'une compagnie aérienne combinée serait un concurrent plus fort sur les marchés internationaux et a noté que l'administration Trump s'est concentrée sur les déficits commerciaux des États-Unis dans le monde entier, selon des sources.

Mais une personne proche de la Maison Blanche a dit à Reuters qu'il y avait un certain scepticisme à propos d'un tel rapprochement, étant donné son impact potentiel sur la concurrence et les prix des billets à un moment où l'administration se concentre déjà sur l'augmentation des coûts pour les consommateurs avant les élections de mi-mandat en novembre.