American Healthcare REIT recule après une émission d'actions de 706 millions de dollars

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21 mai - ** Les actions d'American Healthcare REIT AHR.N ont reculé de 1,6 % avant l'ouverture, à 50,85 $, après la fixation du prix de l'émission complémentaire ** L'opérateur de résidences pour seniors et d'établissements de soins infirmiers spécialisés a annoncé mercredi soir une émission de 14 millions d'actions , pour un produit brut prévisionnel d'environ 705,6 millions de dollars

** Le prix de l'offre s'élève à 50,40 $, soit une décote de 2,5 % par rapport au dernier cours de l'action

** AHR a conclu un accord de vente à terme de 24 mois avec le souscripteur BofA

** Une fois l'accord conclu, la société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour d'éventuels investissements futurs ** AHR, dont le siège est à Irvine, en Californie, compte environ 192,7 millions d'actions en circulation au 18 mai, selon le prospectus

** La structure de vente à terme permet à AHR de bloquer le cours actuel de l'action et de reporter l'émission de nouvelles actions ainsi que l'encaissement du produit jusqu'à ce que cela soit nécessaire, retardant ainsi la dilution

** À la clôture de mercredi, l'action AHR affichait une hausse de 10 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 12 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 1 “conserver”; objectif de cours médian de 59 $, selon les dernières données de LSEG