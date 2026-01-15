American Financial Group obtient une note "surpondérée" alors que Wells Fargo débute sa couverture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier -

** Wells Fargo commence à couvrir le groupe financier American Financial Group AFG.N avec une note de "surpondération"

** La société a fixé un PT de 165 $, ce qui représente une hausse de 25,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une meilleure croissance en 2026, en partie due à des comparaisons favorables, à une faible exposition immobilière (~10%) qui devrait conduire à des marges stables en 2026, et à un profil ROE supérieur

** AFG est une société bien diversifiée, aucune ligne ne représentant plus de 20 % de l'ensemble des activités

** Deux des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou "plus haut", 5 à "garder"; leur PT médian est de 143 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, AFG a augmenté de 0,3 % au cours des 12 derniers mois