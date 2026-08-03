American Family va acquérir le reste du capital de l'assureur spécialisé Bowhead dans le cadre d'une opération de 1,2 milliard de dollars

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American Family Mutual Insurance Company va racheter les parts qu'elle ne détient pas encore dans Bowhead Specialty BOW.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, valorisant ainsi l'assureur spécialisé à 1,2 milliard de dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les actionnaires de Bowhead recevront 34 dollars en espèces par action détenue, ce qui représente une prime de 11 % par rapport au dernier cours de clôture du titre, a indiqué la société lundi.

* L'action de Bowhead, dont le siège est à New York, a bondi de 9,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Le titre a progressé de 7 % depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture.

* Les deux sociétés entretiennent une relation de longue date, American Family ayant réalisé un investissement de lancement dans Bowhead en 2020.

* "Les compétences de Bowhead viennent compléter la stratégie d’American Family visant à diversifier son portefeuille commercial et à élargir son offre de produits", a déclaré Bill Westrate, directeur général d’American Family.

* Bowhead, dont le nom s’inspire des baleines boréales – les mammifères les plus longévifs de la planète –, est entrée en bourse à New York en 2024 après une introduction en bourse à 17 dollars par action.

* American Family, actionnaire minoritaire de Bowhead, financera cette acquisition à l’aide de liquidités et d’autres placements liquides dont elle dispose. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2026.

* Bowhead, qui propose des produits d’assurance dommages, de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile en matière de santé, fonctionnera comme une entité autonome au sein de la plateforme American Family, et Stephen Sills, un vétéran du secteur, restera directeur général.

* Ardea Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Bowhead.