American Express progresse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

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23 avril -

** Les actions d'American Express AXP.N augmentent de 1% à 336$ en pré-marché après que le bénéfice du premier trimestre a dépassé les estimations

** Le géant de la carte de crédit attribue la hausse des bénéfices aux dépenses importantes de sa clientèle aisée

** AXP annonce un bénéfice par action ajusté de 4,28 $ pour le premier trimestre; les analystes s'attendaient en moyenne à 4,02 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires a bondi de 10 % pour atteindre 18,9 milliards de dollars

** L'activité facturée, un indicateur clé mesurant les dépenses totales sur les cartes AmEx, a augmenté de 9% pour atteindre 428 milliards de dollars, grâce à la demande continue de produits haut de gamme

** AXP a augmenté ses provisions pour pertes de crédit à 1,3 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars il y a un an, afin de se prémunir contre d'éventuelles défaillances

** A la dernière clôture, les actions d'AXP ont baissé de 10% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de 4,3% de l'indice S&P 500 .SPX .