American Express monte à 100% de Swisscard

AOF - EN SAVOIR PLUS

"American Express a accepté d'acquérir la participation d'UBS dans la coentreprise Swisscard" a déclaré un porte parole de la firme américaine. "Nous restons déterminés à opérer en Suisse avec Swisscard et nous sommes ravis de continuer à identifier des opportunités pour développer nos activités dans le pays. Les clients de Swisscard peuvent continuer à utiliser leurs cartes et les commerçants peuvent accepter les cartes émises par Swisscard, comme d'habitude".

Swisscard continuera d'émettre tous les autres portefeuilles de cartes qu'elle émet sous les licences American Express, Mastercard et Visa et continuera d'exploiter l'activité d'acquisition d'American Express en Suisse.

(AOF) - Amex acquerra la participation de 50% d'UBS dans Swisscard, a indiqué le fournisseur de cartes de crédit. Après la finalisation de la transaction, Amex deviendra l'unique propriétaire de Swisscard. En outre, les émetteurs ont été informés que Swisscard et UBS ont conclu un accord pour transférer les portefeuilles de cartes du Credit Suisse à UBS.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.