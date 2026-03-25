American Express lance de nouveaux produits pour entreprises
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:20
"Disponible dès aujourd'hui, la carte est conçue pour les dirigeants d'entreprise qui valorisent la simplicité mais ont besoin d'une capacité de dépense flexible pour gérer leur entreprise", explique la société.
Cette année, le groupe de solutions de paiement prévoit de lancer huit nouveaux produits, avantages et capacités améliorées qui apportent de la valeur, simplifient les opérations financières et améliorent la productivité des entreprises.
Ces mises à jour incluront un nouveau logiciel de gestion des dépenses, une nouvelle carte Corporate Cash Back, un nouveau crédit sur relevé ChatGPT Business pour les cartes Business Platinum et Business Gold américaines, ainsi que de nouvelles capacités alimentées par l'IA.
"C'est l'expansion commerciale la plus significative de l'histoire récente d'AMEX en une année, aidant les entreprises à faire plus d'affaires", affirme le groupe, 1er émetteur de cartes de petite entreprise aux États-Unis en termes de dépenses.
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de Brittin dans les paragraphes 5 et 6, détails dans l'ensemble ... Lire la suite
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