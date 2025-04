American Express: hausse de 9% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - American Express publie un BPA en hausse de 9% à 3,64 dollars au titre de son premier trimestre 2025, pour des revenus nets de dépenses d'intérêt en progression de 7% à près de 17 milliards de dollars (+8% hors effets de changes).



'Nos performances dans des domaines clés, dont les dépenses de détenteurs de cartes, la rétention de clients, la demande en produits premium et la performance de crédit, sont restées fortes à travers notre base de clients', souligne son PDG Stephen J Squeri.



Sur la base des tendances fermes d'activité observées jusque-là et des prévisions économiques actuelles, American Express maintient ses objectifs d'un BPA de 15 à 15,50 dollars et d'une croissance des revenus de 8 à 10% pour l'année 2025.





