American Express: extension du partenariat avec le PSG

(CercleFinance.com) - Le Paris Saint-Germain et American Express France annoncent l'extension de leur partenariat.



American Express France devient le Partenaire Officiel des équipes masculines et féminines de football.



Dans le cadre de cet accord pluriannuel, les titulaires de la Carte Gold American Express® ont désormais accès à des avantages exclusifs comme des préventes pour les matchs des équipes masculines et féminines, et des réductions dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain situées à Paris.



En plus de ces avantages, les titulaires de Cartes American Express éligibles, comme la Carte Platinum American Express® et la Carte Centurion American Express®, peuvent aussi bénéficier d'avantages supplémentaires, notamment l'accès à des événements exclusifs avec les équipes, et la possibilité d'assister à des séances d'entraînement des équipes masculines et féminines.



En tant que Partenaire Officiel, American Express France continue également d'opérer la Conciergerie du Parc des Princes, située au coeur des espaces Hospitalités du stade.





