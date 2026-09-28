American Express étoffe son réseau de points de vente dans le monde

American Express annonce que ses cartes sont désormais acceptées dans plus de 190 millions de points de vente à travers le monde, soit environ 20 millions de plus depuis le début de l'année, et que le nombre de points de vente acceptant ses cartes hors des Etats-Unis a plus que doublé au cours des quatre dernières années.

Pour conduire cette expansion, le groupe de solutions de paiement travaille notamment avec des partenaires mondiaux comme Adyen, ainsi qu'avec des acteurs régionaux et locaux, et développe les solutions de paiement numérique, notamment grâce à des partenariats comme celui avec Alipay en Chine.

Amex développe l'acceptation de ses cartes dans les lieux fréquentés par ses clients, avec d'importants progrès réalisés au cours de l'année écoulée dans plusieurs villes et destinations touristiques prioritaires, notamment Barcelone, Hong Kong, Paris et la Sicile.

Plus largement, depuis 2021, le groupe a enregistré une forte progression de son réseau dans les Caraïbes, doublé le nombre de points de vente acceptant ses cartes au Canada, au Japon et au Mexique, triplé ce nombre en Europe, notamment au Royaume-Uni et en France, et quadruplé sa présence à Singapour.

Amex développe aussi l'acceptation de ses cartes dans les catégories qui occupent une place importante dans les dépenses quotidiennes et les voyages de ses clients. Depuis 2021, le nombre de restaurants acceptant American Express à l'international a ainsi progressé à un rythme à deux chiffres.

Les cartes American Express sont également acceptées par toutes les grandes compagnies aériennes européennes, par la grande majorité des hôtels quatre et cinq étoiles dans le monde, ainsi que par environ 800 réseaux ou autorités de transport public à travers le monde.