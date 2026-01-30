 Aller au contenu principal
American Express en ligne avec les attentes sur son BPA trimestriel
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 13:45

American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) en hausse de 16% en comparaison annuelle pour atteindre 3,53 dollars au titre de son 4e trimestre 2025, une performance conforme à l'estimation moyenne des analystes.

Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt progresser de 10% à près de 19 milliards de dollars, sur fond de dépenses de détenteurs de cartes en augmentation de 8% à changes constants.

"Nos revenus de commissions sur cartes nettes ont connu une croissance à deux chiffres pour le 30e trimestre consécutif, et nos indicateurs de crédit sont restés de premier ordre", souligne en outre son PDG Stephen J Squeri.

Sur l'ensemble de l'année 2025, American Express a réalisé un BPA ajusté en croissance de 15% à 15,38 USD, conformément à sa fourchette cible de 15,20-15,50 d'il y a 3 mois, et une croissance de ses revenus de 10%, contre 9-10% attendu.

Pour l'exercice qui commence, American Express anticipe un BPA entre 17,30 et 17,90 USD, ainsi qu'une augmentation de ses revenus de 9 à 10%. Il prévoit aussi une hausse d'environ 16% de son dividende trimestriel.

