American Express en ligne avec les attentes sur son BPA trimestriel
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 13:45
Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt progresser de 10% à près de 19 milliards de dollars, sur fond de dépenses de détenteurs de cartes en augmentation de 8% à changes constants.
"Nos revenus de commissions sur cartes nettes ont connu une croissance à deux chiffres pour le 30e trimestre consécutif, et nos indicateurs de crédit sont restés de premier ordre", souligne en outre son PDG Stephen J Squeri.
Sur l'ensemble de l'année 2025, American Express a réalisé un BPA ajusté en croissance de 15% à 15,38 USD, conformément à sa fourchette cible de 15,20-15,50 d'il y a 3 mois, et une croissance de ses revenus de 10%, contre 9-10% attendu.
Pour l'exercice qui commence, American Express anticipe un BPA entre 17,30 et 17,90 USD, ainsi qu'une augmentation de ses revenus de 9 à 10%. Il prévoit aussi une hausse d'environ 16% de son dividende trimestriel.
Valeurs associées
|358,080 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Quand Hani Massalkhi est allé payer sa facture d'électricité jeudi à Damas, il a réalisé qu'avec les nouveaux tarifs en vigueur, la somme qu'on lui réclamait dépassait son salaire mensuel. L'ancien ingénieur agricole, qui vit avec une retraite d'environ 58 euros ... Lire la suite
-
Israël a annoncé vendredi que le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrirait dimanche, une décision assortie de restrictions draconiennes sur fond de trêve fragile dans le territoire palestinien. Le passage ouvrira le 1er février "dans ... Lire la suite
-
Le Kremlin a indiqué vendredi avoir accepté une demande du président américain de s'abstenir de frapper Kiev jusqu'à dimanche, alors que les attaques russes ont mis à mal le réseau énergétique ukrainien sollicité par un hiver glacial devant encore s'aggraver. Depuis ... Lire la suite
-
Panama est en contact avec le géant mondial du transport maritime danois Maersk afin qu'il gère temporairement les deux ports du canal reliant l’Atlantique au Pacifique, après l'annulation de la concession accordée au groupe hongkongais CK Hutchison, a annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer