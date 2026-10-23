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American Express en baisse après la publication de ses résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 13:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du géant des cartes de crédit American Express ( AXP.N ) reculent de 1,2% à 321,22 dollars en pré-ouverture

** AXP a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre, les clients aisés ayant utilisé leurs cartes pour régler leurs voyages, leurs sorties au restaurant et leurs achats

** “Le titre est positif: Amex dépasse les attentes en matière de bénéfices et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Les détails sont toutefois plus mitigés. La révision à la hausse des prévisions s'appuie sur les résultats réels du troisième trimestre plutôt que sur une anticipation de progression au quatrième trimestre”, ont déclaré les analystes de Truist

** Sur 32 sociétés de courtage, 17 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 15 “conserver”; l’objectif de cours médian est de 375 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, AXP affichait une baisse de 12,1% depuis le début de l’année

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