American Express dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la hausse des dépenses des clients fortunés

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(Ajout d'actions au paragraphe 4)

American Express AXP.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre, les clients fortunés du géant des cartes de crédit ayant dépensé pour des voyages et des achats discrétionnaires.

Les taux d'intérêt élevés et les craintes d'une hausse de l'inflation due à l'augmentation des prix de l'essence dominent la toile de fond, mais les activités d'AmEx sont mieux protégées grâce à la flexibilité financière de sa clientèle, en grande partie fortunée.

Le volume d'affaires, qui mesure les dépenses totales effectuées avec les cartes AmEx, a augmenté de 9 % pour atteindre 428 milliards de dollars, à taux de change constants. Son chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre 18,9 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les actions d'AmEx étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats.

Ces dernières années, American Express a intensifié ses investissements dans le marketing, les capacités numériques et les programmes de récompenses afin d'attirer les jeunes clients de la génération Z en tant que détenteurs de cartes à long terme.

"Les dépenses des titulaires de cartes ont augmenté de 9 % à taux de change constants, soit la plus forte croissance trimestrielle en trois ans, grâce à la forte demande et à l'engagement envers nos produits haut de gamme", a déclaré le directeur général Stephen Squeri dans un communiqué.

Le bénéfice de la société s'est élevé à 4,28 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars. Ce chiffre est à comparer aux 3,64 dollars par action enregistrés un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 4,02 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Les résultats d'AmEx sont suivis de près, car ils donnent une première indication sur les tendances des dépenses pour le trimestre dans les sociétés de cartes américaines.

Les bons résultats d'AmEx indiquent que les acheteurs de produits de luxe et haut de gamme continuent de dépenser dans le contexte actuel, ce qui apaise les inquiétudes des détaillants et des entreprises de biens de consommation qui s'adressent à ce segment.

La société a constitué 1,3 milliard de dollars de provisions consolidées pour pertes sur créances au cours du trimestre, contre 1,2 milliard de dollars il y a un an.

Les provisions servent d'indicateur de la performance du crédit et des perspectives économiques, des provisions plus élevées indiquant généralement qu'un prêteur se constitue un coussin pour faire face aux pertes potentielles sur les prêts si les clients subissent des pressions et manquent à leurs engagements.