American Express dépasse le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 13:30
Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt progresser de 11% à 18,91 MdsUSD ( 10% hors effets de change), sur fond de dépenses de détenteurs de cartes en augmentation de 9% à changes constants.
"Les dépenses des titulaires de carte ont connu leur plus forte croissance en 3 ans, portée par une forte demande et un engagement envers nos produits haut de gamme", souligne son PDG Stephen J Squeri, saluant aussi une performance en matière de crédit "excellente".
Pour 2026, American Express confirme anticiper un BPA de 17,30 à 17,90 USD, ainsi qu'une augmentation des revenus de 9% à 10%, et a décidé d'accroître ses investissements en marketing et technologies pour "capitaliser sur les opportunités de croissance à long terme".
"Grâce à notre modèle d'adhésion différencié, alimenté par nos membres premium, nos partenaires de renommée mondiale et les innovations et services offerts, nous sommes confiants dans notre capacité à assurer une croissance durable à long terme", ajoute le PDG.
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